Son Dakika! İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız - Haberler

Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesinin ardından İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz hafta NATO'ya üye olmak için harekete geçti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" demesi ve hemen ardından iki ülkenin FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini duyurması sonucu Finlandiya ve İsveç, iki Dışişleri Bakanını Ankara'ya göndermeye karar verdi. Bunun üzerine Erdoğan ise "Türkiye'ye geleceklermiş, zahmet etmesinler. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz." şeklinde konuştu.

"KONUŞARAK HER TÜRLÜ SORUNU ÇÖZMEYE HAZIRIZ"

Gelişmelerin ardından İsveç'ten geri adım geldi. İsveç'in terörizmin her türlüsüne karşı mücadeleyi desteklediğini söyleyen Andersson, "NATO üyesi olarak Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz. Türkiye ile konuşarak her türlü sorunu çözmeye hazırız" açıklamalarında bulundu.