Son dakika! İmran Han'a yönelik saldırı anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kamerada

Son dakika! Pakistan'da binlerce destekçisiyle beraber başkent İslamabad'a yürüyen eski Başbakan İmran Han'a silahlı saldırı düzenlendi. Han'a yönelik suikast girişimi kameralar tarafından anbean görüntülenirken, bacağından yaralanan Han'ın arabaya götürüldüğü anlar da videoda yer aldı.

Pakistan'da geçtiğimiz nisan ayında mecliste gerçekleştirilen güven oylaması sonucunda Başbakan İmran Han'ın hükümeti görevden düşürüldü. Ülkede çok ciddi bir kitlesi olduğu bilinen Han, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin siyasetten men edilmesine rağmen ekibiyle çalışmalarına devam etti.

BAŞKENT İSLAMAD'A YÜRÜYORLARDI

Han ve beraberindeki heyet, 28 Ekim'de Lahor'dan 10 ay sürecek bir seçim yürüyüşüne başladı. 11 Kasım'da başkent İslamabad'a ulaşmayı hedefleyen Han ve beraberindekiler, bugünkü seçim çalışmaları sırasında konvoya düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle şoka uğradı. Saldırı sırasında Han, bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.

HEMEN KARŞILIK VERİLDİ

Han'ın korumaları tarafından saldırgana karşılık verilirken, suikast girişimi ve sonrasına ilişkin görüntüler de çok geçmeden ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde elinde silah olduğu görülen şahsın, yanındaki bir kişi tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı görülüyor. Çevredeki kalabalık da yaşanan arbede nedeniyle bölgeden uzaklaşıyor.

KAYIPLARA KARIŞTI

Saldırganın ise ortalığın karışmasından fırsat bilerek, çil yavrusu gibi dağılan insanların arasından koşarak uzaklaştığı görülüyor.