Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! İmran Han'a yönelik saldırı anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kamerada

Dünya Haberleri

Son dakika! Pakistan'da binlerce destekçisiyle beraber başkent İslamabad'a yürüyen eski Başbakan İmran Han'a silahlı saldırı düzenlendi. Han'a yönelik suikast girişimi kameralar tarafından anbean görüntülenirken, bacağından yaralanan Han'ın arabaya götürüldüğü anlar da videoda yer aldı.

Pakistan'da geçtiğimiz nisan ayında mecliste gerçekleştirilen güven oylaması sonucunda Başbakan İmran Han'ın hükümeti görevden düşürüldü. Ülkede çok ciddi bir kitlesi olduğu bilinen Han, hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin siyasetten men edilmesine rağmen ekibiyle çalışmalarına devam etti.

Han ve beraberindeki heyet, 28 Ekim'de Lahor'dan 10 ay sürecek bir seçim yürüyüşüne başladı. 11 Kasım'da başkent İslamabad'a ulaşmayı hedefleyen Han ve beraberindekiler, bugünkü seçim çalışmaları sırasında konvoya düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle şoka uğradı. Saldırı sırasında Han, bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.

Son dakika! İmran Han'a yönelik saldırı anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kamerada

Han'ın korumaları tarafından saldırgana karşılık verilirken, suikast girişimi ve sonrasına ilişkin görüntüler de çok geçmeden ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde elinde silah olduğu görülen şahsın, yanındaki bir kişi tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı görülüyor. Çevredeki kalabalık da yaşanan arbede nedeniyle bölgeden uzaklaşıyor.

Saldırganın ise ortalığın karışmasından fırsat bilerek, çil yavrusu gibi dağılan insanların arasından koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Pakistan Dünya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title