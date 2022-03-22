Son dakika haber! Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusların 3 günlük gıda ve mühimmat stoku kaldı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki Rus birliklerinin ortalama 3 günlük gıda ve mühimmat stokunun kaldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mevcut bilgilere göre, Ukrayna topraklarındaki Rus güçlerinin ortalama 3 günlük mühimmat ve gıda malzemeleri kaldı. Tankerlerin taşınmasıyla doldurulan yakıtla ilgili durum da benzer. Ruslar, askerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hat oluşturamadı" denildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Rus birliklerine ait bir uçak, 6 insansız hava aracı ve 2 helikopterin vurulduğunu duyurdu. Öte yandan Ukrayna ordusunun Rus ordusunca yapılan 13 saldırıyı savunduğu aktarıldı. Karada ise 14 tankın, 8 zırhlı aracın, 2 çekicinin ve 3 bombardıman sisteminin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya