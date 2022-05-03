Rusya, Azovstal'da ateşkesi bozduklarını iddia ettiği Ukrayna güçlerine saldırı başlattı - Haberler

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Rusya, Azovstal'da ateşkesi bozduklarını iddia ettiği Ukrayna güçlerine saldırı başlattı

AA - Ali Cura - Dünya
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta iki ay geride kalırken kritik öneme sahip Mariupol'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'nda tahliyeler nedeniyle uygulanan ateşkesi ihlal eden Ukrayna güçlerine yönelik saldırı başlattıklarını duyurdu.

Rusça yayın yapan Ria haber ajansına göre, Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi yetkilisi Vadim Astafyev, yaptığı açıklamada, fabrika sahasında bulunan Ukrayna ordusu ve Azov taburu mensuplarının sivillerin tahliyesi için ateşkesin uygulandığı sessizlik rejimini silahlı çatışma için kullandığını öne sürdü.

RUS ORDUSU İMHA ETMEYE BAŞLADI

Astafyev, "Fabrika sahasındaki bodrumlardan çıktılar, sahada ve fabrikanın binalarında atış pozisyonuna geçtiler. Rus ordusu ve (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri obüs ve uçak kullanarak bu atış pozisyonlarını imha etmeye başladı." diye konuştu.

Azovstal fabrika sahasından silah seslerinin geldiği ve sahadan duman yükseldiği belirtiliyor.

Rusya Azovstal'da ateşkesi bozduklarını iddia ettiği Ukrayna güçlerine saldırı başlattı

SİVİLLERİN ÇIKMASI İÇİN TAHLİYE KORİDORU OLUŞTURULMUŞTU

Geçen hafta sonu Azovstal Fabrikası'ndan sivillerin tahliyesi için Rus ordusu sessizlik rejimi ilan ederek çatışmaları durdurmuş ve sivillerin çıkması için tahliye koridoru oluşturmuştu. Tahliye operasyonuna Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü mensupları da katılmış, 100'den fazla sivil fabrikadan çıkarılak güvenli yerlere götürülmüştü.

AA / Ali Cura - Dünya

Mariupol, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

Narter Nart:

bazı sözler çok çok kıymetlidir. ''Ayıdan post rustan dost olmaz'' bu sözlerden biridir.

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