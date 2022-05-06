Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı - Haberler

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Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı öne sürüldü.

Havana'da tarihi Saratoga Otel'de patlama meydana geldi. Küba Devlet Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

OKULDAKİ ÇOCUKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

GAZ SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI

Küba Devlet Başkanlığı, tüm bulguların patlamaya sıvılaştırılmış gaz sızıntısının sebep olduğunu gösterdiğini paylaştı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Patlama, Havana, Otel, Küba, Dünya, Haberler

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