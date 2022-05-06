Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

Havana'da tarihi Saratoga Otel'de patlama meydana geldi. Küba Devlet Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

OKULDAKİ ÇOCUKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

GAZ SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI

Küba Devlet Başkanlığı, tüm bulguların patlamaya sıvılaştırılmış gaz sızıntısının sebep olduğunu gösterdiğini paylaştı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya