Rus askerlerden Ukraynalı sivillere sert müdahale: 4 kişi yaralandı

Rusya ve Ukrayna arasında sahada askerlerin sürdürdüğü savaşın yanı sıra, bölgede bulunan sivillerde olaylara dahil oluyor. Ukrayna'nın Energodar şehrinde bulunan siviller, Rus askerlerine karşı gösteri düzenledi. Gerçekleştirilen gösteriyi dağıtmak isteyen Rus askerleri, göstericilere acımasızca müdahale etti.

RUS ASKERLERDEN SERT MÜDAHALE

Ukrayna halkına karşı ses ve gaz bombaları kullandığı belirtilen Rus askerlerinin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Yerel yetkililer, patlama ve silah seslerinin duyulduğu olaylarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandığını aktardı.