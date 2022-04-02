Rus askerlerden Ukraynalı sivillere sert müdahale: 4 kişi yaralandı
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Rusya-Ukrayna arasında 38 gün önce başlayan savaş sürmeye devam ederken, Ukrayna'da bulunan siviller de direnişlerini sürdürüyor. Ukrayna'nın Energodar şehrinde bulunan Rus askerleri, göstericilere sert müdahalede bulundu. Patlama ve silah seslerinin yaşandığı şehirde, 4 direnişçi yaralandı.
Rusya ve Ukrayna arasında sahada askerlerin sürdürdüğü savaşın yanı sıra, bölgede bulunan sivillerde olaylara dahil oluyor. Ukrayna'nın Energodar şehrinde bulunan siviller, Rus askerlerine karşı gösteri düzenledi. Gerçekleştirilen gösteriyi dağıtmak isteyen Rus askerleri, göstericilere acımasızca müdahale etti.
RUS ASKERLERDEN SERT MÜDAHALE
Ukrayna halkına karşı ses ve gaz bombaları kullandığı belirtilen Rus askerlerinin çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Yerel yetkililer, patlama ve silah seslerinin duyulduğu olaylarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandığını aktardı.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022