Son dakika haber! Bakan Çavuşoğlu, Guyana Maliye Bakanı Singh ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da Guyana Maliye Bakanı Ashni Singh ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'da Guyana Maliye Bakanı Ashni Singh ile görüştü.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Guyana Maliye Bakanı Ashni Singh ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri ve kalkınma işbirliğimizi görüştük" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı / Dünya