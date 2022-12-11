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Son dakika: Rusya lideri Putin ile kritik zirve! Görüşmeye Erdoğan'ın Soçi hatırlatması damga vurdu

Dünya Haberleri

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İki lider arasında gerçekleşen zirvede ikili ilişkiler, terörle mücadele ve tahıl koridoru konuları ele alındı. Terör örgütlerinin Türkiye'yi hedef alan saldırılarının devam ettiğine işaret eden Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem arz ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamaya göre görüşmede enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini; tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.

PKK/YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki bölücü faaliyetleri ve Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Rusya Dünya Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (1)

Õ Á:

Allah askına artık 696 KHK ile kadroya gecenlere mazeret tayini verilsin artık sağlık sorunları nedeniyle tedavimi yapacak doktorumun yanına gitmek istiyorum cocugumdan ayrı olmaktan bıktım artık lütfen cıkarın artık yasayı

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