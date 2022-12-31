Son Dakika: Esad yönetimi ile ikinci temas! Bakan Çavuşoğlu, yeni görüşme için tarih verdi
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Son dakika: Esad yönetimi ile 11 yıl sonra kurulan ilk temasın ardından ikinci perdeye geçiliyor. Asgari düzeyde gerçekleştirilen toplantının ardından şimdi de siyasi düzeyde görüşüleceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, ocak ayının ikinci haftasında üçüncü bir ülkede görüşülebileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni devlet başkanının yemin töreni için Brezilya'nın başkenti Brazilya'yı ziyaret etti. Ziyarete eşlik eden gazetecilere Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Suriye yönetimi ile gerçekleştirilecek ikinci temasa ilişkin bilgiler verdi. Çavuşoğlu, Lavrov'un kendisine üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapacaklarını sorduğunu ifade etti.
Çavuşoğlu, Lavrov'a ''Hazırlığını iyi yapalım, ne zaman hazırsak o zaman gerçekleştirelim'' dediklerini aktardı. Çavuşoğlu, görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede de olabileceğini dile getirdi.
Çavuşoğlu, ''Önce teknik, sonra askeri düzeyde toplandık, şimdi siyasi düzeyde. İleride daha üst düzeyde olur mu olmaz mı onun çalışmasını yapacağız'' ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova'ya giderek Suriye Savunma Bakanı ile görüştü.11 yıl sonra yapılan ilk görüşme olarak tarihe geçen temaslara Rus yetkililer de eşlik etti.
Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alındı.
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