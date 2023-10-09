Son Dakika: Bölgede savaş yayılıyor! İsrail, Lübnan'da birçok noktaya saldırı düzenledi

Son dakika: Hamas'ın askeri kanadının 7 Ekim'de başlattığı Aksa operasyonu ile başlayan gerilim farklı bir boyuta evrildi. Daha önce Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını duyuran İsrail ordusu, helikopterle Lübnan'da birçok noktaya saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, helikopterlerle Lübnan topraklarında birçok noktaya saldırı düzenledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. 2 gündür süren çatışma ve karşılıklı hava saldırılarının ardından iki tarafta yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

BİR CEPHE DE GÜNEYDE AÇILDI

Bir yandan da İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail içerisine bir grup şüphelinin sızdığına dair ihbar aldıklarını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, bölgeye askerlerin sevk edildiği ve konuyla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi. Servis edilen görüntülerde bölgede çatışmaların yaşandığı belirtildi.

LÜBNAN TOPRAKLARINDA HELİKOPTER SALDIRISI

İsrail ordusu, helikopterlerle Lübnan topraklarında birçok noktaya saldırı düzenledi.

HİZBULLAH SAVAŞA MÜDAHİL OLMAYACAKLARINI DUYURMUŞTU

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını söylemişti. Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesine verdiği demeçte Buhaib, Hizbullah'ın İsrail'in Lübnan'a taciz ve saldırıda bulunmaması halinde savaşa müdahil olmayacağını belirtmişti.

BAŞBAKAN, SINIR GÜVENLİĞİ VURGUSU YAPMIŞTI

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılar karşısında ülkesinin güney sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi. Mikati, görüşmelerinde Lübnan hükümetinin önceliğinin Lübnan'ın güneyinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki Mavi Hat'ta (İsrail-Lübnan sınırı) sükuneti korumak olduğunu vurguladı. Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in havadan ve denizden yaptığı devam eden ihlallerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.