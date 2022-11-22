Son dakika! Bakan Akar'dan ABD'ye F-16 resti: Almak istiyoruz ama olmazsa kafamızda başka şeyler var

Son dakika: Türkiye, ABD'den F-16 almak için bir süredir temaslarını sürdürürken Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. F-16'ları almak için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Akar, "Olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin, "F16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var" dedi.

"S-400 KULLANIMA HAZIR"

S-400'ün kurulumuna ilişkin sorulan soruya Bakan Akar, "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" şeklinde yanıtladı.

GÖRÜŞME SIRASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Öte yandan bütçe görüşmeleri devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'nın, bütçe görüşmeleri sırasında muhalefet partileri ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında tartışma yaşandı. HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Taksim'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "İktidar bu katliamları da Allah'ın lütfu olarak görüyor" dedi.Hatımoğulları Taksim'deki terör saldırısını seçim öncesi kanlı oyun olarak nitelemesi komisyonda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin sert tepki göstermesine neden oldu.

TSK KİMYASAL SİLAH KULLANDI MI? TARTIŞMASI

Komisyonda zaman zaman, HDP'li milletvekillerinin, TSK'nınkimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaları gündeme getirmesi AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı.



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