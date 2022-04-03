Son dakika! ABD'de sokak ortasında silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 yaralı - Haberler

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Son dakika! ABD'de sokak ortasında silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 yaralı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Son dakika: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento kentinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sivillere ateş açıldı. Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Polis ekipleri sokağı kapatırken, saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri pazar sabahına, Kaliforniya'nın Sacramento kentindeki silahlı saldırı ile uyandı. Şehir merkezinde meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

POLİS, SOKAĞI KAPATTI

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, saldırının yaşandığı sokağı ve aynı sokağa çıkan diğer kesişimleri kapattı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Saldırının neden gerçekleştiği henüz bilinmezken, olaya bakan polis çavuşu Zach Eaton, "Vatandaşlarımızın bölgeye yaklaşmamasını istiyoruz, şu anda neler olduğu net değil. Sacramento polisi çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

ABD, Dünya, Güncel, Haberler

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