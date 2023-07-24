Somali'deki askeri üsse intihar saldırısı: 25 asker hayatını kaybetti
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Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Jaalle Siyad Askeri Akademisi'ne düzenlenen intihar saldırısında 25 asker yaşamını yitirdi, 60'a yakın asker yaralandı. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir askeri eğitim üssüne düzenlenen intihar saldırısında 25 asker yaşamını yitirdi.
AA muhabirinin Savunma Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mogadişu'nun Hodan ilçesindeki Jaalle Siyad Askeri Akademisi'ne sabah saatlerinde intihar saldırısı yapıldı.
Saldırıda 25 asker hayatını kaybederken, 60'a yakın asker de yaralandı.
Yaralı askerler, Mogadişu Askeri Tıp Merkezi'ne ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.