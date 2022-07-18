Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü - Haberler

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Somali'de iniş yapmak isteyen uçak ters döndü

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da iniş yapmak için alçalan yolcu uçağı ters dönerek yere çakıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer içerisinde 30 yolcu bulunan uçakta herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bilgisini verdi.

Somali'nin Baidoa kentinden başkent Mogadişu'ya gelen ve içinde 30 yolcu bulunan inişe geçtiği sırada ters dönerek yere çakıldı. Yere düşmesiyle birlikte yanmaya başlayan uçağı olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçaktan siyah dumanların yükseldiği görüldü. Havaalanı yetkilileri, yolcuların ve mürettebatın kurtarıldığını açıkladı. Kazanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Mogadişu Somali 3. Sayfa Dünya Haberler

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