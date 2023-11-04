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Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na intihar saldırısı engellendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir kontrol noktasını hedef alan intihar saldırısı askerler tarafından engellendi. Saldırı girişiminde bulunan intihar bombacısı öldü, bir asker yaralandı.