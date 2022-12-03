Sokak ortasında infaz! Tutuklamayı başaramayan İsrail askeri, Filistinli genci öldürdü

İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Nablus kentinde 22 yaşındaki Filistinli genci boyun kilidi takıp şiddet uygulayarak tutuklamaya çalışan İsrail askeri skandal bir harekete imza attı. İsrail askeri, gözaltına alamadığı genci beylik tabancasıyla vurarak infaz etti.

İsrail askeri, işgal altında tuttuğu Filistin'de bir kez daha akılalmaz bir olay gerçekleştirdi. Batı Şeria'daki Nablus kentinde Ammar Müfleh isimli 22 yaşındaki Filistinli genç, İsrail askeri tarafından gözaltına alınmak istenildi.

BEYLİK TABANCASIYLA FİLİSTİNLİ GENCİ ÖLDÜRDÜ

Müfleh, kendisine boyun kilidi takıp şiddet uygulamaya çalışan İsrail askerine direndi. Arbede sırasında Müfleh, İsrail askerinin tüfeğini alıp yere attı. İsrail askeri, beylik tabancasını çıkarıp Filistinli genci infaz etti.

İSRAİL ASKERLERİ, 16 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ ÇOCUĞU ÖLDÜRMÜŞTÜ

Skandal olay, cep telefonu kamarasıyla iki farklı açıdan kaydedildi. Öte yandan işgal altındaki Nablus kentinde, 23 Kasım'da İsrail askerleri, 16 yaşındaki bir Filistinli çocuğu öldürmüştü.