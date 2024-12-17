SMO ile PKK/YPG arasındaki Münbiç ateşkesi uzatıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Milli Ordusu ile PKK/YPG arasındaki Münbiç ateşkesinin bu hafta sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

"ATEŞKESİN UZAMASINI İSTİYORUZ"

Reuters'ın aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'un ateşkesin mümkün olduğunca uzun süre uzatılmasını istediğini söyledi.

"PKK/YPG VE TÜRKİYE İLE BİR YOL BULMAK İÇİN TEMASLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

"SDG (PKK/YPG) ve Türkiye ile ileriye dönük bir yol bulmak için temaslarımızı sürdürüyoruz" diyen Miller, Suriye'de çatışmaların artmasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını da sözlerine ekledi. Miller, "Hiçbir tarafın mevcut istikrarsız durumdan faydalanarak Suriye'nin ulusal çıkarları pahasına kendi dar çıkarlarını ilerlettiğini görmek istemiyoruz." dedi.