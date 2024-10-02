Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan İran-İsrail Saldırısına Tepki

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili, "İhtiyacımız olan şey ateşkes" dedi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Fajon, "Orta Doğu çatışmasının tırmanmasını şiddetle kınıyorum. Bölgede gördüğümüz şey gerilimi düşürmek yerine gerilimi tırmandırmak. Ateşkes yerine yeni yangınlar. İhtiyacımız olan şey ateşkes. Bunun durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.