Slovenya'da Sel Felaketi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Orta Avrupa'nın güneyinde yer alan Slovenya'da aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı. Yerel basın, sel sebebiyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Öte yandan Sava Nehri'nin su seviyesi ve debisi aşırı yükselince nehrin kıyısında bulunan Krsko Nükleer Enerji Santrali'nde dün 'anormal' durum ilan edildi.

Slovenya'da yoğun yağışlar, dün ülkede sel felaketine neden oldu. Bazı yerleşim yerlerinde vatandaşlar tahliye edilirken ülkedeki nehirler taştı ve yerel basın 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer ölü ve yaralı konusunda henüz açıklama yapmadı.