Haberler

Slovakya'da Başbakan Fico'ya Saldıran Sanığa 21 Yıl Hapis Cezası

Slovakya'da Başbakan Fico'ya Saldıran Sanığa 21 Yıl Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen yıl Başbakan Robert Fico'ya silahlı saldırıda bulunan Juraj Cintula, mahkeme tarafından terör saldırısı suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cintula, Fico'yu öldürmek istemediğini, ancak politikalarının özgürlüğe zarar verdiğini düşündüğünü belirtti.

SLOVAKYA'da geçen yıl Başbakan Robert Fico'yu silahlı saldırıyla yaralayan Juraj Cintula, 'terör saldırısı' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Slovakya Özel Ceza Mahkemesi, 15 Mayıs 2024'te Handlova kasabasında meydana gelen saldırıya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, 72 yaşındaki Juraj Cintula'nın terör saldırısı suçundan suçlu bulunduğunu ve 21 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Mahkeme, sanığın yaşını, sabıka kaydının olmamasını ve sağlık durumunu hafifletici neden olarak değerlendirerek ömür boyu hapis cezası yerine 21 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanık ifadesinde, Başbakan Robert Fico'yu öldürmek istemediğini, ancak Slovakya'nın 'özgürlüğüne ve kültürüne zarar verdiğini düşündüğü politikalarını' engellemek amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Cintula'nın kararı temyiz edeceği bildirildi.

Cintula, geçen yıl Başbakan Fico'nun halka selam verdiği sırada, yaklaşık bir metreden 5 el ateş açmıştı. Fico, karnından ağır, kalçasından, elinden ve ayağından da hafif şekilde yaralanmıştı. Başbakan, saldırının ardından aylar süren tedavi sonrasında görevine geri dönmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
Aracının arkasında penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı

Penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.