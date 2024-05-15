Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun hükümet toplantısı sonrası silahla yaralandığı ve hastanede tedavi altında olduğu bildiriliyor.

Olay anına şahit olan gazeteciler, birkaç el silah sıkıldığını aktarıyor.

Reuters’a konuşan bir tanık silah sesleri sonrası bir kişinin gözaltına alındığını gördüğünü aktardı.

Meclis Başkan Yardımcısı Lubos Blaha, Fico’nun olayda yaralandığını söyledi.

Olay, başkent Bratislava’nın 140 km kuzey doğusundaki Handlova’da yaşandı.

Slovakya’nın görev süresi dolmak üzere olan Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, "acımasız saldırı" nedeniyle şoke olduğunu duyurdu ve Fico’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Caputova, daha önce Fico için "demokrasinin sınırlarını test ediyor" ifadelerini kullanmış ve Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı duruşu nedeniyle de eleştirmişti.

59 yaşındaki Fico 2023 Eylül ayındaki seçim sonrası başbakanlık görevine geldi.

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