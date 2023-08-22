Şırnak'ta Cudi Dağı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

ŞIRNAK'ta Cudi Dağı'nda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Cudi Dağı'nda saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ve köylülerin desteğiyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)