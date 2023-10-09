Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde kontrolden çıkan askeri TIR'ın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Şenoba beldesi Hilal yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri TIR, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. TIR'daki 2 yaralı asker ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.