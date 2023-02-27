Şirket binasında uyuduğu fotoğrafla ile yönetici olan kadının saltanatı birkaç ay sürdü

Twitter genel merkezinde uyku tulumu ve göz bandıyla uyurken fotoğraflanan Esther Crawford, üst düzey bir pozisyona getirilmişti. Yöneticilik tecrübesi birkaç ay süren genç kadın, Elon Musk tarafından işten çıkarıldı.

Elin Musk, uyku tulumu ile ofiste çektiği fotoğrafla dünya gündemine oturan üstü düzey yönetici Esther Crawford olmak üzre 200 kişiyi işten çıkardı. Elon, 200 çalışanı işten çıkarmadan önce'' İyi pazarlar, Geri kalan hayatınızın son günü' Twitini paylaştıktan sonra işten çıkardı.

200 kişinin işten çıkarılmasından sonra şirkette yaklaşık olarak 2,000 çalışan kaldı.

İşten çıkarılan arasında olan, Kasım 2022'deofiste uyku tulumu ile uyurken çektiği fotoğrafı paylaşarak gündeme gelen ürün yönetim müdürü Esther Crawford'ın olması herkese büyük bir şok yaşattı.

Musk, geçen kasım ayının sonlarında çalışanlar ile yaptığı toplantıda bundan sonra işten çıkarma planı olmadığını söylemesine rağmen 200 çalışanın işine son vermesi büyük hayal kırıklığı yaşattı.

çalışanlara gece yarısı saat ikide atılan maille işten çıkarıldıkları bildirildi.

En çok yönetim departmanından işten çıkarılma olurken, insan kaynaklarıi satış pazarlama, mühendislik ve finans departmanlarından da çıkarılmalar oldu.