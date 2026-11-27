Sırbistan'da Öğrenci Listesi, cumhurbaşkanı adayı Radomir Saicic'i duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sırbistan'da 27 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Öğrenci Listesi'nin adayının akademisyen Radomir Saicic olduğu, bugün düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Açıklamada, Saicic'in inandıkları değerleri temsil ettiği belirtildi.
SIRBİSTAN'da cumhurbaşkanı seçiminde Öğrenci Listesi'nin adayının akademisyen Radomir Saicic olduğu bildirildi.
Sırbistan'da Öğrenci Listesi tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminde adaylarının akademisyen Radomir Saicic olduğu duyuruldu. Açıklamada, adaylarının inandıkları değerleri temsil ettiği belirtilerek, "Seçimimiz tesadüf değildi. Başından itibaren gücün ve değişimin tek bir bireyde değil, ortak hedefler etrafında birleşmiş toplulukta olduğuna inandık. Onun desteği hiçbir zaman sözde kalmadı aksine sarsılmaz ve samimiydi" ifadeleri kullanıldı.