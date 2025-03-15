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15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda

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Sırbistan'da geçtiğimiz kasım ayında bir tren istasyonunda çatı çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından başlayan protestolar alevlendi. Birçok şehirde sokaklara inen üniversite öğrencileri, hükümeti protesto etti.

Sırbistan'daki Novi Sad tren istasyonunda geçtiğimiz kasım ayında 15 kişinin öldüğü kazanın ardından başlayan protestolar bitmedi. Aylardır protestolara devam eden üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklara indi.

SIRBİSTAN'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SOKAKLARA İNDİ

Öğrenciler, eylemlerinde hükümeti eleştiren sloganlar attı. Birçok şehirde yürüyüşler gerçekleştiren üniversite öğrencileriyle güvenlik güçleri zaman zaman karşı karşıya geldi.

NOVİ SAD'DAKİ KAZA SONRASI SIRBİSTAN'DA NE OLDU?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı. Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta başkent Belgrad olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım, onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de gösteriler sonrası istifa ettiğini açıklamıştı. Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

bizdeki koyun sürüsü de hâlâ hükümete oy versin

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