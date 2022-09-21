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Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan korkutan sözler: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir

Dünya Haberleri

BM Genel Kurulu için ABD'de bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic dünyayı tedirgin eden bir açıklamada bulundu. Bir veya iki ay içinde dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş büyüklükte bir çatışmaya girebileceğini söyleyen Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla sorunla karşılaşmayı beklediğini de söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 210 gün geride kalırken, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten korkutan bir çıkış geldi. Vucic, yaptığı açıklamada, bir veya iki ay içinde dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş büyüklükte bir çatışmaya girebileceğini söyledi.

Sırbistan Radyo Televizyonu'na verdiği röportajda Vucic, Ukrayna'daki ihtilafın "büyük bir savaşa yaklaşıyor" olabileceğini söyledi. Sırp Cumhurbaşkanı, "Özel bir askeri operasyon aşamasından büyük bir savaşa yaklaştığımızı varsayıyorum ve şimdi soru, sınırlar nerede ve bir süre sonra, belki bir veya iki ay içinde büyük bir dünya çatışmasına girip giremeyeceğimiz. Dünya Savaşı'ndan beri şahit olmadığımız bir şey" dedi.

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Vucic, Rusya ve Çin'in Batı ile ilişkilerinde daha fazla sorunla karşılaşmayı beklediğini de söyledi. Vucic, "Önümüzdeki dönemde göreceğimiz her şeyin Batı ile Rusya ve Batı ile Çin arasındaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirmesini bekliyorum" dedi.

Vucic, ülkesi için önümüzdeki 7 ila 10 gün içerisinde önemli kararlar alacağını ve bu kararları gelecek hafta vatandaşları ile paylaşacağını ifade etti. New York'taki ikili temasları kapsamında önemli görüşmeler yaptığına dikkati çeken Vucic, bir ülkenin daha Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını geri çekmeye karar verdiğini söylerken bu ülkeyle ilgili bir bilgi vermedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sırbistan Ukrayna Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Umit Cetin:

biz batı gibi savaştan korkmayız cumhurbaşkanımızın tek emriyle dünyaya kafa tutarız

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ALP ALP:

Küresel fiziki bir savaş olmaz: sadece bölgesel olur ...Zaten küresel ekonomik bir savaş mevcut....

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Murat Kılıç:

Tek dişli canavar batı şimdiden açlık ve enerji kriziyle karşı karşıya. Bunlar bunu asla kabullenemezler. Savaş kapıda. Her şey bu kış belli olur

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