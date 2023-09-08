Sinop'ta meydana gelen hortum kamerada

Sinop açıklarında etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü yağışın ardından denizde hortum oluştu. Sinop'un Kumkapı sahili açıklarından görüntülenen hortum bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu. Endişeye neden olan hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.