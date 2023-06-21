Singapur'da bir binanın balkonunda intihar girişiminde bulunan yaşlı bir kadın, özel kuvvet ekiplerinin son anda müdahalesi ile kurtarıldı.

- Singapur'da intihar girişimi özel ekipler tarafından önlendi

SİNGAPUR - Singapur'da bir binanın balkonunda intihar girişiminde bulunan yaşlı bir kadın, özel kuvvet ekiplerinin son anda müdahalesi ile kurtarıldı.

Singapur'da Pazar günü, bir apartmanda balkon kirişine çıkarak intihar girişiminde bulunan 74 yaşındaki bir kadını engellemek için özel kuvvet ekipleri operasyon düzenledi. Singapur Sivil Savunma Kuvvetleri ekiplerinin kurtarma operasyonu olaya tanıklık edenlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde kurtarma ekiplerinin kadının bulunduğu balkona iki kat yukarıdan ağ attığı ve daha sonra halat yardımıyla balkona inerek müdahale ettiği görüldü. Ekiplerin cesur müdahalesi çevredekilerden alkış alırken, başarılı kurtarma operasyonun sonunda yaşlı kadın ekipler tarafından balkondan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Singapur polisinden yapılan açıklamada, ismi paylaşılmayan kadının daha sonra gözaltına alındığı bildirildi.