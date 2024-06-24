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Singapur'da bir adam, kumarda 370,000 dolar kazanınca heyecandan kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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Singapur'daki Marina Bay Sands Casino'da büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra heyecandan kalp krizi geçirerek ölen bir adamın videosu internette yayılmaya başladı. Videoda, çalışanların ve çevredekilerin panik içinde adamın etrafında toplandığı görülüyor. Adamın 4 milyon Singapur doları kazandığı ancak bu bilginin henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadığı belirtiliyor.

Singapur'daki Marina Bay Sands Casino'da bir baccarat masasının yanında yerde yatan bir adamı gösteren bir video internette dolaşıyor. Adamın, büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra heyecandan kalp krizi geçirerek öldüğü bildirildi.

Videoda, bir kadın çığlık atarken çalışanların panik içinde adamın etrafında toplandığı görülüyor. Bazı haber siteleri, adamın 4 milyon Singapur doları kazandıktan sonra öldüğünü belirtti. Ancak, saygın haber kaynakları henüz haberi doğrulamadı.

Open Source Intel adlı X profilinde, adamın parayı kazanmaktan kaynaklanan heyecandan öldüğü yazıldı. Bir kullanıcı, "Kumarhanenin hala ödeme yapıp yapmayacağını bilmek isterdim. Bu adam için üzücü," derken, bir diğeri, "Şansın böylesi? Çılgınca," dedi.

Geçen yıl Haziran ayında, Singapur polisi, Marina Bay Sands Casino'da baccarat masasındaki kartları kaydetmek için yasaklı bir cihaz kullanma şüphesiyle 45 yaşındaki Malezyalı Chai Hee Keong'u tutuklamıştı.

Singapur'da bir adam, kumarda 370,000 dolar kazanınca heyecandan kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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