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Simpsonlar Kıyamet Kehaneti nedir? (KARANLIK GÜN) 28 Şubat Perşembe günü yarın ne olacak, kıyamet mi kopacak?

Simpsonlar Kıyamet Kehaneti nedir? (KARANLIK GÜN) 28 Şubat Perşembe günü yarın ne olacak, kıyamet mi kopacak?
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Dünyanın en çok izlenen animasyon dizilerinden biri olan 36 sezon boyunca hem eğlenceli bir animasyon hem de bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar'ın 28 Şubat'a dair kehaneti gündeme geldi. Peki, Simpsonlar Kıyamet Kehaneti nedir? 28 Şubat Perşembe günü yarın ne olacak, kıyamet mi kopacak?

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizilerinden biri olan The Simpsons (Simpsonlar), yıllar içinde yaptığı şaşırtıcı tahminlerle sıkça adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde, dizinin 2025 yılına dair kehanetleri gündeme geldi. Simpsonlar Kıyamet Kehaneti nedir? 28 Şubat Perşembe günü yarın ne olacak, kıyamet mi kopacak?

SİMPSONLAR KIYAMET KEHANETİ NEDİR?

1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde, kasabanın tamamen elektriksiz kaldığı bir senaryo işleniyor. Ne çalışan arabalar var, ne cep telefonları, ne de Homer Simpson'ın işe gidebileceği bir nükleer santral. Dünya adeta ortaçağa geri dönmüş gibi.

Simpsonlar Kıyamet Kehaneti nedir? (KARANLIK GÜN) 28 Şubat Perşembe günü yarın ne olacak, kıyamet mi kopacak?

Öte yandan 2023'te yayınlanan başka bir bölümde 28 Şubat 2025'ten sonra enerji kalmayacağının söylenmesiyle hayranlar iki sahneyi birleştirerek bu tarihte büyük bir enerji krizi yaşanabileceğini düşünüyor.

KIYAMET SENARYOSU: TÜM DÜNYA KARANLIĞA GÖMÜLECEK

1998 yılında yayımlanan "Springfield'ın Son Günü" adlı bölümde, Springfield kasabası aniden elektriksiz kalıyor. Bölümde arabalar çalışmıyor, cep telefonları sinyal vermiyor ve Homer Simpson'ın her zaman gittiği nükleer santral bile devre dışı kalıyor. Kasabanın adeta Orta Çağ'a geri döndüğü bu sahneler, olası bir kıyamet senaryosu olarak yorumlanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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