Kuzey Kore füze atışı denemesi yapmıştı, ertesi gün Güney Kore'de askeri üs patladı! Bölgede sıcak saatler

Rusya ve Ukrayna, Çin- Vietnam gerginliğinden sonra bu sefer de Kuzey Kore ile Güney Kore arasında sular ısındı. Güney Kore'nin Gangwon-Do Eyaletindeki Kuzey Kore'ye en yakın hava üssü olan Gangneung Hava Üssü'nde büyük bir patlama oldu. Patlamanın kaynağı henüz açıklanmadı fakat olayın Kuzey Kore'nin 1 gün önce gerçekleştirdiği füze atışı denemelerinden hemen sonra yaşanması dikkat çekti.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde ülkeler arasındaki gerginliklere yenisi eklenmeye devam ediyor. Uzak Doğu'dan son gelen haber de endişe yarattı. Güney Kore'nin Gangwon-Do Eyaletindeki Kuzey Kore'ye en yakın hava üssü olan Gangneung Hava Üssü'nde büyük bir patlama oldu. Görüntülerde patlamanın büyüklüğü gözler önüne seriliyor.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Patlamayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat patlamadan önce paylaşılan görüntülerde bir seyir füzesinin bölgede görüntülendiği iddia edildi.

İLK KEZ FÜZE DENEDİLER

Öte yandan Kuzey Kore, önceki gün 2017 yılından bu yana ilk kez Japonya üzerinden bir füze atışı gerçekleştirmişti. Füzenin ateşlenmesi beş yılın ardından ilk kez Japonya'yı alarma geçirdi. Ülkenin kuzeydoğusunda sirenler çaldı, halktan acilen sığınaklara gitmesi istendi. Bazı bölgelerde tren seferleri bir süre durduruldu. Füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına, Pasifik Okyanusu'na düştüğü açıklandı.