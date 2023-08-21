Silivri Büyükçavuşlu mevkisinde çıkan yangına itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının çıktığı bölgeye yakın alanda cumartesi günü de yangın çıkmış olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Silivri'de ormanlık alana helikopterli müdahale devam ediyor

İSTANBUL - Silivri Büyükçavuşlu mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının çıktığı bölgeye yakın alanda cumartesi günü de yangın çıkmış olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Çeltik Mahallesi ile Büyükçavuşlu Mahallesi arasında kalan mevkide ormanlık alanda çıktı. Arazinin engebeli olması gerekçesiyle alandaki yangına yangın söndürme helikopterleri ile müdahale ediliyor. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise alanı sivil girişine kapattı. Yangına alanına 2 ayrı helikopterle müdahale devam ederken ekiplerin suları denizden ve yakında bulunan bir göletten aldığı da öğrenildi.

Aynı bölgede 2'nci yangın

Öte yandan yangın çıktığı bölgede cumartesi günü de yine bir yangın çıkmıştı. Yangının çıkış sebebini araştırmak üzere ise soruşturma başlatılmıştı.