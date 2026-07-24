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Şili'de şiddetli yağışlar: 13 ölü

Şili'de şiddetli yağışlar: 13 ölü
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Şili'nin kuzeyindeki Coquimbo ve Atacama bölgelerinde 15 Temmuz'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu. Yetkililer, afetten 2 bin 200 kişinin etkilendiğini bildirdi.

ŞİLİ'nin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.

Şili basını, 15 Temmuz'dan itibaren ülkenin Coquimbo ve Atacama bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Yetkililer, afetten 2 bin 200 kişinin etkilendiğini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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