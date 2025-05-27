Şili'de Hortum Felaketi: 13 Yaralı, 250 Ev Hasar Gördü

Şili'de Hortum Felaketi: 13 Yaralı, 250 Ev Hasar Gördü
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Şili'nin Puerto Varas şehrinde meydana gelen hortum nedeniyle 13 kişi yaralandı, 250 evde hasar oluştu. Devlet Başkanı Gabriel Boric acil önlemler alacaklarını açıkladı.

ŞİLİ'nin güneyinde etkili olan hortum nedeniyle 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (SENAPRED), ülkenin güneyindeki Puerto Varas şehrinde meydana gelen hortum nedeniyle 13 kişinin yaralandığını, 250 evde de hasar oluştuğunu duyurdu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, hortumdan etkilenen Puerto Varas şehrini ziyaret etti. Boric, hükümetin evlerdeki hasarın değerlendirilmesini hızlandırmak için acil önlemler alacağını belirterek, "Çeşitli devlet kurumları, enkaz kaldırma çalışmalarında iş birliği yapıyor" dedi.

Hortum nedeniyle şehirde kırmızı alarm durumuna geçildiği, okulların da tatil edildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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