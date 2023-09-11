Şili'de askeri darbenin 50. yılı anıldı

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen anma etkinliğine çok sayıda davetli katıldı. Büyükelçi Arcos, uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Şili'de 1973'te gerçekleştirilen askeri darbenin 50. yılı dolayısıyla Şili'nin Ankara Büyükelçiliği'nde anma etkinliği ve resepsiyon düzenlendi.

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Arcos, etkinlikte yaptığı konuşmada, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

11 Eylül 1973'te düzenlenen darbenin tarihi arka planına ilişkin bilgiler veren Arcos, çok sayıda devlet başkanı ve temsilcinin darbenin 50. yılını anmak için Şili'ye ziyarette bulunduğunu kaydetti.

Arcos, anma töreninin amacının, siyasi nedenlerle hayatlarını tehlikeye atan çok sayıda Şilili ve yabancının kurtarılmasına ve sığınacak bir yer bulmalarına yardımcı olan uluslararası işbirliğinin altını çizmek olduğunu kaydederek, "Bugün, en çok ihtiyaç duyduğumuz anda bize kollarını açan uluslararası topluma olan minnettarlığımızı yineliyoruz." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Arcos, etkinliğe katılan misafirlere teşekkür etti.

Etkinlik, konuşmanın ardından yemek ikramıyla devam etti.