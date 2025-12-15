Şili'de Devlet Başkanlığı Seçimini Jose Antonio Kast Kazandı
Şili'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Jose Antonio Kast, oyların yüzde 58,16'sını alarak zafer elde etti. Solcu aday Jeannette Jara ise yüzde 41,84 oy aldı.
ŞİLİ'de düzenlenen 2'nci tur devlet başkanlığı seçimini aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast kazandı.
Şili Seçim Servisi'nin (SERVEL) açıkladığı sonuçlara göre; 2'nci tur devlet başkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı adayı Jose Antonio Kast, oyların yüzde 58,16'sını alarak kazandı. Şili İçin Birlik Partisi'nin solcu adayı Jeannette Jara ise oyların yüzde 41,84'ünü aldı.
Seçimi kazanan 59 yaşındaki Kast, görevi 11 Mart 2026'da mevcut Devlet Başkanı Gabriel Boric'ten devralacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya