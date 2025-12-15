Haberler

Şili'de Devlet Başkanlığı Seçimini Jose Antonio Kast Kazandı

Şili'de Devlet Başkanlığı Seçimini Jose Antonio Kast Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şili'de düzenlenen 2. tur devlet başkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Jose Antonio Kast, oyların yüzde 58,16'sını alarak zafer elde etti. Solcu aday Jeannette Jara ise yüzde 41,84 oy aldı.

ŞİLİ'de düzenlenen 2'nci tur devlet başkanlığı seçimini aşırı sağın adayı Jose Antonio Kast kazandı.

Şili Seçim Servisi'nin (SERVEL) açıkladığı sonuçlara göre; 2'nci tur devlet başkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Parti'nin aşırı sağcı adayı Jose Antonio Kast, oyların yüzde 58,16'sını alarak kazandı. Şili İçin Birlik Partisi'nin solcu adayı Jeannette Jara ise oyların yüzde 41,84'ünü aldı.

Seçimi kazanan 59 yaşındaki Kast, görevi 11 Mart 2026'da mevcut Devlet Başkanı Gabriel Boric'ten devralacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor

Evinin en güzel odasını tahsis etti! Kilosunu 10 bin TL'den satıyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title