Silahıyla gelip 2 kişiyi öldürdü, çevredekiler her şey normalmiş gibi izledi

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan silahlı saldırı anları akıllara durgunluk verdi. Brezilya'da yaşandığı iddia edilen olayda, 5 kişinin bulunduğu mekana gelen saldırgan, masada oturan bir kişiye ateş etti.

RAHATLIKLARI PES DEDİRTTİ

Saldırgan daha sonra ise mekanın içine girerek kurşun yağdırmaya devam etti. Korkunç saldırıda 2 kişinin öldüğü iddia edilirken o anda etrafta olan insanların rahatlığı ise dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Anbean kayda alınan ve sosyal medyada olay olan görüntüler bir yandan kan dondururken diğer yandan ise insanların tavrı büyük şaşkınlık yarattı.