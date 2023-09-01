Siirt'te yaşanan depremlerin ardından merkeze bağlı Meydandere köyü kırsalında dağ yamaçlarından kopan kaya parçaları ve toz bulutu, hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından görüntülendi.

Siirt'te yaşanan depremin ardından dağın yamacından kopan kaya parçaları böyle görüntülendi

SİİRT - Siirt'te yaşanan depremlerin ardından merkeze bağlı Meydandere köyü kırsalında dağ yamaçlarından kopan kaya parçaları ve toz bulutu, hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 07.35'te merkez üssü Siirt olan 3.9 ile 2.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Merkeze bağlı Meydandere köyünde meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem dağ yamaçlarından kopan parçalar ve toz bulutu bir çoban tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde dağ yamacından kopan kaya parçaları ve toz bulutu görüldü.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde saat 07.35'de 3.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar valiliğimize intikal eden olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.