Sahile vuran 'katran toplarının' gizemi çözüldü

Avustralya'nın başkenti Sidney'de yer alan Randwick banliyösünün belediye meclisi, kaynağı bilinmeyen gizemli katran topları nedeniyle yerel Coogee plajını ekim ayında kapattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Sydney'deki Kuji Plajı, Randwick Kent Konseyi cankurtaranlarının bu öğleden sonra, 15 Ekim'de kaynağı bilinmeyen top şeklindeki maddeleri keşfetmelerinin ardından özel bir duyuruya kadar kapatılmıştır" denildi.

GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Belediye çevre görevlileri, plajdan örnekler topladı ve test için gönderdi. Bilim insanları yaptıkları incelemeler sonrasında katran toplarının petrol, insan dışkısı, kimyasal artıklar ve diğer zararlı maddelerin karışımı olarak ortaya çıktığını belirtti.