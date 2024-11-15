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Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı

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Stockholm'den Miami'ye giden yolcu uçağında şiddetli türbülans yaşandı. 254 yolcu ve bir bebeğin bulunduğu Scandinavian Airlines uçağı, Grönland üzerinde türbülansa girince bazı yolcular tavana çarptı. Yaşanan panik anları kameralara yansırken, kabin içindeki eşyalar etrafa saçıldı. Uçak, teknik kontroller için Kopenhag'a geri döndü. Olayda ciddi yaralanan olmadığı bildirildi.

Miami'ye gitmekte olan bir yolcu uçağında yaşanan şiddetli türbülans, korku dolu anlara sahne oldu. Yolcuların çığlıkları arasında bazılarının tavana çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Stockholm'den Miami'ye giden ve 9 saatten fazla sürmesi planlanan Scandinavian Airlines uçuşu, Perşembe günü yaşanan olay nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Grönland üzerinde şiddetli türbülansa giren uçak, teknik kontroller için Kopenhag'a geri döndü.

Eşiyle seyahat eden bir yolcu, türbülans sırasında çektiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yanında oturan bir kadının ayaklarının uçağın tavanına değdiği görülüyor. Yolcu, "Öleceğimizi sandım" yorumunu yaptı.

Havayolu şirketinin açıklamasına göre uçakta 254 yolcu ve bir bebek bulunuyordu. Bir yolcu en az bir kişinin yaralandığını belirtse de, şirket sözcüsü ciddi bir yaralanma olmadığını açıkladı.

Şirket yetkilileri, Miami'de gerekli teknik kontrolleri yapacak ekipman bulunmadığı için uçağın geri dönmek zorunda kaldığını belirtti. Yolculara otel odaları tahsis edildi ve Cuma günü Miami'ye uçurulacakları bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, türbülans sırasında plastik bardaklar, kağıt torbalar ve bir yolcunun sırt çantasının kabin içinde savrulduğu görülüyor.

Eylül ayında da aynı havayoluna ait bir uçak, yolcu yemeğinde fare bulunması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Oslo-Malaga seferini yapan uçak, güvenlik nedeniyle Kopenhag'a inmişti.

Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı

Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı

Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı

Şiddetli türbülansa giren uçakta yolcular tavana çarptı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelanikli vedat:

Yoluna devam etse ne olur ? Öyle yada böyle iniyorsun ama ?

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