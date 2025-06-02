Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
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Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
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İtalya'nın Sicilya adasında yer alan Etna Yanardağı, bu sabah aniden patladı ve turistler panikle kaçmaya başladı. Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna'dan çıkan dev duman bulutu ve kül yağmuru, bölgeyi kaosa sürükledi. Patlamanın öncesinde uyarı sinyalleri verilmişti ve volkanik titreşimler gece yarısından sonra en şiddetli seviyeye ulaştı.

İtalya'nın Sicilya adasında bulunan ünlü Etna Yanardağı bu sabah aniden patladı ve bölgede bulunan turistler panik halinde kaçmaya başladı. Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı olan Etna'dan çıkan dev duman bulutu ve kül yağmuru nedeniyle bölge kaosa dönüştü.

Olay yerinden çekilen ürkütücü görüntülerde, turistlerin üzerlerinde oluşan dev kül bulutu altında umutsuzca hayatları için koştukları görülüyor. Yanardağdan fışkıran sıcak kaya parçaları, kül ve gaz karışımı kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

Patlamanın öncesinde uyarı sinyalleri verilmişti. Dün gece saat 22:00 civarında başlayan volkanik titreşimler, gece yarısından sonra en şiddetli seviyeye ulaşmış ve yaklaşık üç saat sürmüştü. Bu titreşimler krater bölgesinin 2,8 kilometre altında tespit edilmişti.

Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi, patlamanın ardından havacılık için "kırmızı kod" uyarısı verdi. Yetkililerin açıklamasına göre, ağırlıklı olarak su buharı ve sülfür dioksitten oluşan kül bulutu güneybatı yönünde hareket ediyor ve hava trafiği için ciddi tehlike oluşturuyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, durumun ciddiyetini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: "Geçtiğimiz birkaç saat içinde volkanik faaliyet artarak devam etti. Strombolyan tip patlamalar giderek şiddetlendi ve şu anda güçlü yoğunlukta, neredeyse sürekli bir hal aldı."

Etna Yanardağı, düzenli olarak aktif olan ve bölgeye gelen milyonlarca turisti cezbeden önemli bir doğal yapı. Ancak bu sabahki patlama, son yıllardaki en şiddetli faaliyetlerden biri olarak kayıtlara geçti. Yerel yetkililer, güvenlik tedbirleri kapsamında turistlerin güvenli bölgelere tahliye edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir yaralanma vakası bildirilmediğini açıkladı.

Bölgedeki oteller ve turizm tesisleri, misafirlerinin güvenliği için gerekli önlemleri alırken, hava trafiği normalleşene kadar uçuşlarda aksamalar yaşanmaya devam edecek.

Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

aniden lavlar taşsa oradaki insanlar ne yapacaktı acaba

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