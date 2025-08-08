Şi Cinping ve Vladimir Putin Telefonda Görüştü

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, stratejik iş birliğini ve ABD-Rusya görüşmelerini ele aldı.

Putin görüşmede, Şi'ye Rusya ile ABD arasındaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Şi ise görüşmede, Rusya ile ABD arasında iletişimin sürdürülmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Şi, Ukrayna kriziyle ilgili de karmaşık sorunlar için basit çözümlerin olmadığını, barış ve müzakereleri desteklemeye devam edeceğini aktardı.