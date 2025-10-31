Haberler

Şi Cinping ve Sanae Takaichi APEC Zirvesi'nde Görüştü

Şi Cinping ve Sanae Takaichi APEC Zirvesi'nde Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, APEC Zirvesi kapsamında Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. İki lider, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgede güvenliğin sağlanması üzerine fikir alışverişinde bulundu.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, APEC Liderler Zirvesi kapsamında Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Gyeongju kentinde, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Şi Cinping, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Çin-Japonya ilişkilerinin uzun vadeli, sağlıklı ve istikrarlı gelişimi, her iki ülkenin halklarının ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayacaktır. Çin, ikili ilişkilerin siyasi temelini korumak, karşılıklı yarar sağlayan stratejik ilişkileri ilerletmek ve yeni döneme uygun, yapıcı ve istikrarlı bir Çin-Japonya ilişkisi kurmak için Japonya ile iş birliği yapmaya hazırdır" ifadelerine yer verildi.

Japonya Başbakanı Sanae ise görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme gerçekleştirdim. Çözülmemiş sorunlar ve görüş ayrılıkları olduğu için doğrudan ve samimi bir diyalog kurmanın önemini vurguladım. Çözülmemiş çeşitli sorunları iletmenin yanı sıra iş birliği olanaklarını da ele aldık. Bundan sonra da Japon vatandaşlarının güvenliği ve bölgenin barışı için Başkan Şi ile kararlı bir diyalog sürdürmeyi planlıyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir teknik adamla daha yollar ayrıldı
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Fatih Karagümrük'te Marcel Licka ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de bir teknik adamla daha yollar ayrıldı
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları açıklandı! Listede bir de Türk var

Milli yıldızımız ''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları arasında
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.