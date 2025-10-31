Şi Cinping ve Sanae Takaichi APEC Zirvesi'nde Görüştü

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, APEC Liderler Zirvesi kapsamında Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Gyeongju kentinde, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Şi Cinping, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir araya geldi. Çin-Japonya ilişkilerinin uzun vadeli, sağlıklı ve istikrarlı gelişimi, her iki ülkenin halklarının ve uluslararası toplumun beklentilerini karşılayacaktır. Çin, ikili ilişkilerin siyasi temelini korumak, karşılıklı yarar sağlayan stratejik ilişkileri ilerletmek ve yeni döneme uygun, yapıcı ve istikrarlı bir Çin-Japonya ilişkisi kurmak için Japonya ile iş birliği yapmaya hazırdır" ifadelerine yer verildi.

Japonya Başbakanı Sanae ise görüşmeye ilişkin paylaşımında, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme gerçekleştirdim. Çözülmemiş sorunlar ve görüş ayrılıkları olduğu için doğrudan ve samimi bir diyalog kurmanın önemini vurguladım. Çözülmemiş çeşitli sorunları iletmenin yanı sıra iş birliği olanaklarını da ele aldık. Bundan sonra da Japon vatandaşlarının güvenliği ve bölgenin barışı için Başkan Şi ile kararlı bir diyalog sürdürmeyi planlıyorum" açıklamasında bulundu.