Çin Devlet Başkanı Şi, Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 8-9 Haziran'da Kuzey Kore'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Şi Cinping'in, Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un'un daveti üzerine 8-9 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacağı kaydedildi. Bu ziyaret, Şi'nin yedi yıl sonra ülkeye yapacağı ilk ziyaret olacak.

Kaynak: ANKA