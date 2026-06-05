Haberler

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore'ye Ziyaret Düzenleyecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore'ye Ziyaret Düzenleyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un daveti üzerine 8-9 Haziran'da resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 8-9 Haziran tarihlerinde Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunacağı duyuruldu.

ÇİN Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Kuzey Kore'ye resmi bir devlet ziyareti gerçekleştireceği bildirildi. Ziyaretin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un daveti üzerine planlandığı belirtildi. Açıklamada, üst düzey temasların 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi

İbrahim Tatlıses'in eski eşi siyasete atıldı! İşte partisi
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
Şırnak'ta genç hemşire evinde ölü bulundu

Genç hemşire evinde ölü bulundu
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi yeni hocayı resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor
İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

Nereden nereye!