SHENZHOU-19 Taykonotları Uzay İstasyonuna Ulaştı
Shenzhou-19 uzay aracı, 6,5 saatlik yolculuğun ardından Çin'in uzay istasyonuna ulaştı ve Shenzhou-18 mürettebatıyla buluştu. İki grup arasında görev devir teslimi tamamlanacak.
SHENZHOU-19 taykonotları uzay istasyonuna ulaştı.
Shenzhou-19 uzay uçuşu misyonlarını yürüten üç Çinli taykonot, Çin'in uzay istasyonuna ulaşarak, Shenzhou-18 mürettebatıyla buluştu.
Shenzhou-19 uzay aracı, 6,5 saat süren yolculuğun ardından saat 11.00'de uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendi.
İki grubun görev devir teslimini tamamlamasının ardından Shenzhou-18 ekibi 4 Kasım'da Dünya'ya dönecek.