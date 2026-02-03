Muammer Kaddafi'nin Oğlu Seyfülislam Kaddafi Öldürüldü İddiası

LİBYA'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğü iddia edildi.

Libya basını, Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğünü iddia etti. Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman'ın, Seyfülislam Kaddafi'nin öldüğünü doğruladığı ancak doğal yollarla mı yoksa saldırı sonucu mu öldüğüne ilişkin ayrıntı vermediği bildirildi.