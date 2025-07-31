Severo-Kurilsk Sakinleri Evlerine Döndü

Severo-Kurilsk Sakinleri Evlerine Döndü
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Rusya'nın Severo-Kurilsk kentinde deprem ve tsunamidn etkilenen sakinler, evlerine geri döndü. Bölge Valisi, hasarın henüz değerlendirilemediğini ancak elektrik ve su sistemlerinin çalıştığını açıkladı.

RUSYA'da deprem ve tsunamiden etkilenen Severo-Kurilsk kenti sakinlerinin evlerine döndüğü bildirildi.

Rusya'nın Sahalin Bölge Valisi Valeriy Limarenko, Rus basınına açıklamada bulundu. Limarenko, Kamçatka'daki deprem sonucu meydana gelen tsunami nedeniyle bir kısmı sular altında kalan Severo-Kurilsk'teki durumla ilgili değerlendirmesinde, "Kent sakinleri evlerine döndü. Hasara dair geri dönüş henüz olmadı. Elektrik ve su sistemleri çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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