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Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı

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Şeriatla yönetilen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yılbaşı kutlamaları sırasında düzenlenen bir saatlik havai fişek gösterisi dünya rekoru kırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki yılbaşı kutlamaları, görenlerin nefesini kesti. Konserler, toplanmalar ve partiler eşliğinde coşkuyla karşılanan yılbaşı, Müslümanların çoğunlukta olduğu şeriat ülkesinde sokaklara renk kattı.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Neredeyse bir saat süren havai fişek gösteri geceyi gündüze çevirirken ve görenleri büyüledi. Dünya rekorlar kitabına giren ve 53 dakikadan uzun süren havai fişek gösterisi, 12 milyon dolardan fazla tuttu.

YÜZBİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şehrin neredeyse tüm mahallerinden görülebilen havai fişek gösterisi, yüzbinlerce kişi tarafından görüntülendi.

Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
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Yorumlar (57)

Haber Yorumlarırahmi yurt:

Bınlar şeriatla filan yönetilmiyor. Diktatör emirler yönetiyor. Şeriat Allah’ın kurallarına göre demek. Bu emirlikler de Allah’ın kuralları uygulanmıyor. Emirlerin kuralları uygulanıyor. Yıllardır İslâma çamur atma gayesinde olan sizin gibiler de bu ülkelere yok islam ülkesi yok şeriatla yönetiliyor yalanını yazıp duruyorsunuz. Amacınız sadece islamı karalamak. Emirleri yada bu diktatörleri değil.

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Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Gazzede Müslüman çocuklar donarak yada açlıktan ölüyor bunların yatacak yeri yok.

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Haber Yorumlarırahmi yurt:

İslâm tektir. Farklı uygulamaların sorumlusu insanlardır.İslâmın kendisinde zerre kadar hata noksan yoktur. Hata ve noksanlık kendisine müslüman diyen insanlardadır.Uyulması gereken Kuran ve sünnetlerdir. İnsanların ne dediği değil!

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Haber YorumlarıTolga H:

Maşallah Allah böyle ehli sünnet müslümanların sayısını arttırsın

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Haber YorumlarıKadir Özer:

Hangi devirde yaşıyorz şeriatmı kaldı

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Daha şeriat ne bilmiyolar çünki yaşasın laiklik

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Haber Yorumlarıtunaboylu:

Bu kadar saçma havayi fişeğe para harcamaktansa sevabına filistinlilere afrikalılara suriyelilere biraz para gönderseydiler Türkiye aracılığıyla lakin gene fakir fukarayı düşünen yok

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Şeriat mı Monarşi mi? Monarşik yömnetim var BAE de.

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Haber YorumlarıTuran Şahin:

müslümanlığın ilk yıllarında, mekkede ayrı bir müslümanlık vardı,şamda yani emevilerde ayrı müslümanlık vardı,tarihi iyi okuyun,dünya devletlerindede farklı farklı müslümanlık vardır,

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Haber YorumlarıMapo 77:

meassalah

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