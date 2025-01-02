Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki yılbaşı kutlamaları, görenlerin nefesini kesti. Konserler, toplanmalar ve partiler eşliğinde coşkuyla karşılanan yılbaşı, Müslümanların çoğunlukta olduğu şeriat ülkesinde sokaklara renk kattı.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

Neredeyse bir saat süren havai fişek gösteri geceyi gündüze çevirirken ve görenleri büyüledi. Dünya rekorlar kitabına giren ve 53 dakikadan uzun süren havai fişek gösterisi, 12 milyon dolardan fazla tuttu.

YÜZBİNLERCE KİŞİ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şehrin neredeyse tüm mahallerinden görülebilen havai fişek gösterisi, yüzbinlerce kişi tarafından görüntülendi.